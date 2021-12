**Bce: Pil Eurozona 2021 a +5,1%, tagliata stima 2022 a +4,2%** (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. -(Adnkronos) - Le nuove stime macroeconomiche della Bce prevedono un Pil dell'Eurozona al +5,1% nel 2021 e al 4,2% il prossimo anno. Per il 2023 la crescita è prevista al 2,9% e all'1,6% nel 2024. Lo ha comunicato la presidente della Bce Christine Lagarde incontrando la stampa dopo la riunione del Consiglio direttivo, segnalando come le nuove stime vedono - rispetto a quelle di settembre - un taglio per la crescita attesa il prossimo anno e un aumento per il 2023. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. -(Adnkronos) - Le nuove stime macroeconomiche della Bce prevedono un Pil dell'al +5,1% nele al 4,2% il prossimo anno. Per il 2023 la crescita è prevista al 2,9% e all'1,6% nel 2024. Lo ha comunicato la presidente della Bce Christine Lagarde incontrando la stampa dopo la riunione del Consiglio direttivo, segnalando come le nuove stime vedono - rispetto a quelle di settembre - un taglio per la crescita attesa il prossimo anno e un aumento per il 2023.

