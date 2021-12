Uomini e donne: Diego fa piangere Ida, ecco cosa è successo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ida Platano in lacrime per colpa di Diego Tavani di Uomini e donne IDA IN LACRIMEIeri pomeriggio è andata in onda la prima puntata settimanale di Uomini e donne. Gran parte della registrazione è stata dedicata a Diego Tavani e alla sua nuova frequentazione. Il giovane nelle scorse settimane è stato al centro dello studio per via della sua relazione con Ida Platano, terminata in malo modo. La dama ancora una volta ha confermato di essersi sentita presa in giro e questo suo atteggiamento ne è stata la conferma. Il cavaliere, infatti, dopo averle espresso più volte i suoi sentimenti fino a parlare di innamoramento, ieri è stato attaccato per il suo atteggiamento. Ma vediamo insieme i dettagli. Leggi anche Rompicapo: solo le menti più astute lo riescono a risolvere Ida ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ida Platano in lacrime per colpa diTavani diIDA IN LACRIMEIeri pomeriggio è andata in onda la prima puntata settimanale di. Gran parte della registrazione è stata dedicata aTavani e alla sua nuova frequentazione. Il giovane nelle scorse settimane è stato al centro dello studio per via della sua relazione con Ida Platano, terminata in malo modo. La dama ancora una volta ha confermato di essersi sentita presa in giro e questo suo atteggiamento ne è stata la conferma. Il cavaliere, infatti, dopo averle espresso più volte i suoi sentimenti fino a parlare di innamoramento, ieri è stato attaccato per il suo atteggiamento. Ma vediamo insieme i dettagli. Leggi anche Rompicapo: solo le menti più astute lo riescono a risolvere Ida ...

