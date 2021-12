Ue | Letta | Gentiloni e Sassoli a Consiglio Pes | ' definire visione progressista su futuro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic (Adnkronos) - 'Equità, sostenibilità, rispetto' è lo slogan che il Pes (Partito socialista europeo) ha adottato per ilannuale in programma domani, 16 dicembre, a Bruxelles in forma ridotta di partecipazione fisica a causa delle norme anti Covid. I lavori dell'evento prenderanno il via alle 8.30 e saranno trasmessi in streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Pes. Il, certificato come evento sostenibile con le emissioni di Co2 compensate, "vedrà socialisti e democratici europeilaper ildell'Europa e trarre ispirazione dai recenti successi in Germania, Norvegia, Italia, Portogallo e altrove -come spiegano gli organizzatori-. Dalla guida di audaci cambiamenti per migliorare l'equità sociale alla ...