Steph Curry, il re delle triple: è il migliore di sempre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È la straordinaria cornice del Madison Square Garden a consacrare Steph Curry come il cestista con il miglior numero di triple realizzate in carriera. Nella sfida che ha visto i Warriors imporsi sui Nicks 105-96, ha realizzato il suo 2.974 tiro da tre in carriera. Superato l'ultimo detentore di questo record, Ray Allen, che assisteva al match e che lo ha abbracciato a fine partita. A 7'33" dalla fine dell'ultimo quarto il tiro decisivo per superare un traguardo che lo fa entrare di diritto, ancora una volta, nella storia di questo sport. L'elemento che rende questo record ancora più speciale è il tempo in cui è stato raggiunto: in 511 partite in meno del vecchio detentore, il suddetto Ray Allen. Le parole di Steph Curry Il destino non è mai banale e questo fantastico record avviene proprio ...

