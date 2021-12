Smart working | un lavoratore su tre è terrorizzato dal ritorno in ufficio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Unsu tre vuole restare ine ha il terrore di tornare al lavoro in presenza. E' quanto emerge da una ricerca di Spot and web. In testa i lavoratori della PA (il 39% degli intervistati teme ilin sede), seguono i dirigenti pubblici, professori, consiglieri, segretari, magistrati, (32%), solo terzi i dipendenti privati (27%). Più paurosi quelli delle multinazionali (il 26% preferisce lo) mentre i dipendenti delle Pmi non temono nulla. I più coraggiosi in assoluto sono i lavoratori autonomi, ovvero artigiani e commercianti, anche perché molti di loro non si sono mai fermati. E poliziotti e carabinieri. Tra i motivi della paura, "è rischioso per via dell'aumento dei casi” (74% degli intervistati); “i trasporti non sono sicuri” (61%); ...