Sgambetto a Conte | la Trenta si fa un partito

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nasce "Nuovi orizzonti per l'Italia", con un Qr code tricolore nel simbolo. L'ex ministro della Difesa può insidiare i 5 Stelle, ma anche le mosse degli altri ex creano panico

il Giornale

Una mossa che ovviamente non fa dormire sonni tranquilli a Giuseppe: non solo una nuova creatura politica di questo genere può attirare i consensi di quella parte di elettorato ancora anti - ...Video su questo argomento Renzi a: sfiducia costruttiva? Non esiste, ma chi ci sa fare... Lo ... Berlusconi vuole il Quirinale a tutti i costi e prepara loa DraghiNasce "Nuovi orizzonti per l'Italia", con un Qr code tricolore nel simbolo. L'ex ministro della Difesa può insidiare i 5 Stelle, ma anche le mosse degli altri ex creano panico ...Il leader della Lega è oscurato dai suoi due alleati. Silvio Berlusconi si è preso la scena della corsa al Quirinale, mentre la presidente di Fratelli d’Italia lo sta battendo costantemente sul tempo ...