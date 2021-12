Oracle apre la sua prima cloud region italiana a Milano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La strategia del colosso tech prevede di avere una rete mondiale di 44 cloud region entro il 2022 Leggi su repubblica (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La strategia del colosso tech prevede di avere una rete mondiale di 44entro il 2022

Advertising

simonaumberta : RT @innovationpost_: .@OracleItalia ha annunciato l'apertura di una nuova #Cloud Region a Milano, la prima in Italia. La struttura servirà… - OracleItalia : RT @datamanager_it: Oracle apre a Milano la prima cloud region italiana - OracleItalia : RT @sole24ore: Oracle apre a Milano la Cloud Region italiana: «ecco come gestiremo la trasformazione digitale» - OracleItalia : RT @broby68: Oracle apre la prima Cloud Region in Italia - OracleItalia : RT @innovationpost_: .@OracleItalia ha annunciato l'apertura di una nuova #Cloud Region a Milano, la prima in Italia. La struttura servirà… -