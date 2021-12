Open | Renzi faccia a faccia con i pm | «Non voglio evitare il processo | ma voi avete violato la Costituzione»

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’ex premier in procura a Firenze presenta la memoria difensiva per contestare le intercettazioni, ma non si fa interrogare. Il confronto subito dopo che la giunta del Senato ha approvato il conflitto di attribuzione

' Voglio essere chiaro: il Movimento 5 Stelle in Aula voterà contro chi vuole mettere i bastoni tra le ruote all'operato della magistratura sui casie Cesaro . I politici non possono approfittare dell'immunità per ritagliarsi privilegi rispetto ai cittadini di fronte alla magistratura. E sulla questione morale non esistono astensioni: per ...Italia Fondazioneva dai Pm e spera che il suo caso arrivi in Aula al Senato a gennaio Vanessa Ricciardi Le senatrici astenute Ma quali sono le ragioni dell'astensione? La conversazione ..."Il M5s in Aula voterà contro chi vuole mettere i bastoni tra le ruote all’operato della magistratura": Conte interviene su Renzi e il caso Open ..."Voglio essere chiaro: M5s in Aula voterà contro chi vuole mettere i bastoni tra le ruote all'operato della magistratura sui casi Renzi e Cesaro". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 s ...