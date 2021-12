Omicidio Colleoni | condannato a 21 anni il figlio Francesco

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Colleoni

BergamoNews.it

"Ma l'ha ammazzato lei o chi?". "Io non l'ho ammazzato". Dopo una serie di contestazioni, il pm Emanuele Marchisio è andato dritto al punto. E Francesco, a processo per l'del padre Franco , ha risposto secco. Ma nel suo esame in aula è mancato un pezzo della versione resa al pm, in caserma, la notte del 2 gennaio. Rispondendo alle ...Bergamo - È stato il suo giorno . Francescosi accomoda al banco dei testi: è imputato per l'del padre Franco, 68 anni, ex segretario provinciale della Lega e titolare del ristorante "Il Carroccio" a Brembo di Dalmine, trovato la mattina del 2 gennaio sul cordolo del cortile ...Secondo il pm Marchisio, va considerato il contesto in cui è maturata la tragedia: da una parte c’è un fatto molto cruento, dall’altra i rapporti difficili col padre. Parola alla difesa. L’avvocato Co ...Una nuova fase del delitto Colleoni. Mercoledì 15 dicembre il pm Emanuele Marchisio ha chiesto 22 anni e sei mesi per Francesco Colleoni, 35 anni, in cella dal 2 gennaio con l’accusa di aver ucciso il ...