Mattinata difficile per i pendolari bergamaschi: segnalati ritardi e disservizi sui treni per Milano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alcuni pendolari bergamaschi segnalano ritardi e disservizi sui treni per Milano, nella Mattinata di mercoledì 15 dicembre. Il treno delle 7,02 diretto da Bergamo a Milano Centrale, per esempio, ha accumulato 46 minuti di ritardo; mentre le corse dirette dal capoluogo a Treviglio cancellate. Nei giorni scorsi, Trenord ha ricordato ai passeggeri che lo sciopero indetto dalle rappresentanze sindacali unitarie (dalle 3 di martedì 14 alle 2 di mercoledì 15 dicembre) causerà significative ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. “L’azienda – si legge in un comunicato – consiglia ai passeggeri di mettersi in viaggio solo dopo aver verificato che le corse di proprio interesse siano comprese nell’elenco dei treni garantiti ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alcunisegnalanosuiper, nelladi mercoledì 15 dicembre. Il treno delle 7,02 diretto da Bergamo aCentrale, per esempio, ha accumulato 46 minuti di ritardo; mentre le corse dirette dal capoluogo a Treviglio cancellate. Nei giorni scorsi, Trenord ha ricordato ai passeggeri che lo sciopero indetto dalle rappresentanze sindacali unitarie (dalle 3 di martedì 14 alle 2 di mercoledì 15 dicembre) causerà significative ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. “L’azienda – si legge in un comunicato – consiglia ai passeggeri di mettersi in viaggio solo dopo aver verificato che le corse di proprio interesse siano comprese nell’elenco deigarantiti ...

Advertising

sulsitodisimone : RT @TgrRaiLiguria: #Autostrade, ancora una mattinata difficile in #Liguria - TGR Liguria #IoSeguoTgr - TgrRai : RT @TgrRaiLiguria: #Autostrade, ancora una mattinata difficile in #Liguria - TGR Liguria #IoSeguoTgr - TgrRaiLiguria : #Autostrade, ancora una mattinata difficile in #Liguria - TGR Liguria #IoSeguoTgr - disagiesfortune : @only_redblack Che cazzo vuoi ho vissuto una mattinata difficile - edoeduorg : una mattinata difficile per il Prof. @preglias alla trasmissione @Ariachetira tra i fantomatici dati di… -