Massimo Garavaglia: “La riforma fiscale deve essere affiancata dalla semplificazione” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Il ‘Manifesto’ che sottoponiamo all’attenzione della politica ha lo scopo di accompagnare le riforme strutturali che riguarderanno il Paese nei prossimi anni. Lo facciamo formulando le nostre proposte che sono il frutto dell’esperienza che maturiamo quotidianamente al fianco di imprese e famiglie; sono richieste strutturali: elevare lo ‘Statuto del contribuente’ al rango di norma costituzionale, evitare il continuo ricorso a norme fiscali retroattive, garantire il rispetto dei principi di imparzialità, collaborazione e buona fede in grado di favorire una compliance spontanea e diffusa dei contribuenti, eliminazione delle sanzioni per errori formali, sanzionando pesantemente l’evasione fiscale, ottenere la certezza nel diritto tributario semplificando la gestione complessiva della materia fiscale sia per il contribuente che per l’amministrazione ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Il ‘Manifesto’ che sottoponiamo all’attenzione della politica ha lo scopo di accompagnare le riforme strutturali che riguarderanno il Paese nei prossimi anni. Lo facciamo formulando le nostre proposte che sono il frutto dell’esperienza che maturiamo quotidianamente al fianco di imprese e famiglie; sono richieste strutturali: elevare lo ‘Statuto del contribuente’ al rango di norma costituzionale, evitare il continuo ricorso a norme fiscali retroattive, garantire il rispetto dei principi di imparzialità, collaborazione e buona fede in grado di favorire una compliance spontanea e diffusa dei contribuenti, eliminazione delle sanzioni per errori formali, sanzionando pesantemente l’evasione, ottenere la certezza nel diritto tributario semplificando la gestione complessiva della materiasia per il contribuente che per l’amministrazione ...

Advertising

RosadiMaggio18 : RT @Noiconsalvini: TV > Sky TG24 | Massimo Garavaglia, Ministro per il turismo - Deputato Lega - Salvini Premier > MARTEDÌ 14 DICEMBRE | or… - Ciakos1 : @Mavenick @robersperanza Ma il ministro del turismo Garavaglia non dice nulla? L'UE ha chiesto già chiarimenti all'… - TonusAldo : RT @Lega_Senato: ++ ??GRAZIE ALLA #LEGA AL GOVERNO, SÌ AL FONDO DA 10 MLN DI EURO PER I RISTORANTI PENALIZZATI DALLE CHIUSURE ++ Sì al fon… - TonusAldo : RT @LegaCamera: ?? SÌ AL FONDO 10 MILIONI PER RISTORANTI PENALIZZATI DALLE CHIUSURE GRAZIE ALLA LEGA AL GOVERNO! Sì al fondo da 10 milioni… - bennyfiorini : RT @LegaCamera: ++ ?? #BITONCI (LEGA): 10 MLN A RISTORANTI PENALIZZATI DA COVID. PROPOSTA DEL MINISTRO DEL #TURISMO MASSIMO GARAVAGLIA ++… -