Le lacrime di Sergio Aguero che dice addio al calcio per un problema cardiaco | VIDEO (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ora è ufficiale: Sergio Aguero dice addio al calcio. Lo fa in una conferenza stampa al Camp Nou accanto al presidente del Barcellona Joan Laporta, trattenendo a stento le lacrime. A 33 anni appende gli scarpini al chiodo per un problema cardiaco che lo scorso 30 ottobre l’aveva costretto ad abbandonare il campo durante una partita contro l’Alaves. “È un momento molto difficile – ha detto il fuoriclasse argentino – però sono felice della decisione che ho preso per il bene della mia salute. Le cose succedono per una ragione. Grazie al club che mi ha accolto benissimo, a chi è oggi qui che mi è sempre stato vicino. Alla mia famiglia, alla mia Nazionale. Credo di aver preso la decisione giusta, ho cercato di fare il possibile per aiutare i miei compagni a ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ora è ufficiale:al. Lo fa in una conferenza stampa al Camp Nou accanto al presidente del Barcellona Joan Laporta, trattenendo a stento le. A 33 anni appende gli scarpini al chiodo per unche lo scorso 30 ottobre l’aveva costretto ad abbandonare il campo durante una partita contro l’Alaves. “È un momento molto difficile – ha detto il fuoriclasse argentino – però sono felice della decisione che ho preso per il bene della mia salute. Le cose succedono per una ragione. Grazie al club che mi ha accolto benissimo, a chi è oggi qui che mi è sempre stato vicino. Alla mia famiglia, alla mia Nazionale. Credo di aver preso la decisione giusta, ho cercato di fare il possibile per aiutare i miei compagni a ...

