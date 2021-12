Lazio: Pedro torna in gruppo, contro il Genoa dubbio Luis Alberto-Basic (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo una cena di Natale all’insegna delle strigliate (“Ci sta, giusto usare il bastone”, dice Immobile) e degli annunci (rinnovo Sarri) del presidente Lotito, la Lazio è tornata a lavorare in vista del match di venerdì 17 dicembre alle ore 18:30 contro il Genoa di Shevchenko. La buona notizia di giornata per Sarri riguarda il rientro in gruppo di Pedro, dopo i recuperi di martedì 15 dicembre di Luis Alberto e Zaccagni. Rosa al completo e tanti dubbi per il tecnico biancoceleste soprattutto a centrocampo e in attacco. Luis Alberto contende una maglia da titolare a Basic, reduce da un ottimo momento di forma. E’ in forma anche Zaccagni che va verso la conferma nel tridente con Immobile e uno tra Felipe ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo una cena di Natale all’insegna delle strigliate (“Ci sta, giusto usare il bastone”, dice Immobile) e degli annunci (rinnovo Sarri) del presidente Lotito, lata a lavorare in vista del match di venerdì 17 dicembre alle ore 18:30ildi Shevchenko. La buona notizia di giornata per Sarri riguarda il rientro indi, dopo i recuperi di martedì 15 dicembre die Zaccagni. Rosa al completo e tanti dubbi per il tecnico biancoceleste soprattutto a centrocampo e in attacco.contende una maglia da titolare a, reduce da un ottimo momento di forma. E’ in forma anche Zaccagni che va verso la conferma nel tridente con Immobile e uno tra Felipe ...

