(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Avanti tutta per chiudere l'anno in bellezza, che vuol dire consolidare il primo posto solitario appena conquistato. Per farlo, l'sa che è fondamentale evitare cali di tensione e fare bottino ...

Advertising

hanifasyd : RT @fcin1908it: Pinamonti: 'Obiettivo doppia cifra. Inter? Spero di tornarci definitivamente' - sportli26181512 : Inter, obiettivo Salernitana: Dzeko scalda i motori e Sanchez scalpita: Inter, obiettivo Salernitana: Dzeko scalda… - Gazzetta_it : Inter, obiettivo Salernitana: Dzeko scalda i motori e Sanchez scalpita - simonzibon : #Pinamonti: 'Sono partito con l'obiettivo di superare il mio record di 5 gol in campionato e ci sono già riuscito'… - ParmeshSriv : RT @InterCM16: #Barella:“Ho sempre detto che il mio obiettivo era restare all’Inter. Sono contentissimo della scelta che ho preso, come del… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter obiettivo

La Stampa

Avanti tutta per chiudere l'anno in bellezza, che vuol dire consolidare il primo posto solitario appena conquistato. Per farlo, l'sa che è fondamentale evitare cali di tensione e fare bottino pieno, soprattutto in vista dello scontro diretto tra Milan e Napoli che toglierà punti ad almeno uno dei diretti inseguitori. ...... Icardi resta sempre unsensibile della Juventus, che monitora la situazione. C'è però un grande ostacolo da superare, ovvero l'altissimo ingaggio che attualmente percepisce l'ex, e ...L'attaccante dell'Empoli in prestito dall'Inter, Andrea Pinamonti, sta vivendo un inizio di stagione in Toscana estremamente ...L'Inter si prepara al calciomercato invernale, il dirigente sportivo Marotta a lavoro per un grande doppio colpo alla squadra ...