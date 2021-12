Goracci: "Sequestrati 9 ore in Romania per intervistare una senatrice No Vax" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Sequestrati per nove ore, eravamo in Romania ma ho pensato alla Siria. Pensavamo di poter fare denuncia in commissariato, invece la polizia ci ha perquisito alla ricerca di armi e droga”. È il racconto della giornalista Rai Lucia Goracci fatto in un’intervista aLa Stampa, dopo essere stata aggredita e sequestrata insieme alla sua troupe nell’ufficio di una senatrice romena No Vax durante un’intervista. L’obiettivo del colloquio era capire perché Romania e Bulgaria siano così indietro con le vaccinazioni anti-Covid: un intento che a Goracci e alla sua squadra è costata quasi nove ore di fermo di polizia, conclusosi solo grazie all’intervento della Console italiana. All’accaduto è seguita la richiesta di spiegazioni dal ministro degli esteri Di Maio e la condanna dell’accaduto e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “per nove ore, eravamo inma ho pensato alla Siria. Pensavamo di poter fare denuncia in commissariato, invece la polizia ci ha perquisito alla ricerca di armi e droga”. È il racconto della giornalista Rai Luciafatto in un’intervista aLa Stampa, dopo essere stata aggredita e sequestrata insieme alla sua troupe nell’ufficio di unaromena No Vax durante un’intervista. L’obiettivo del colloquio era capire perchée Bulgaria siano così indietro con le vaccinazioni anti-Covid: un intento che ae alla sua squadra è costata quasi nove ore di fermo di polizia, conclusosi solo grazie all’intervento della Console italiana. All’accaduto è seguita la richiesta di spiegazioni dal ministro degli esteri Di Maio e la condanna dell’accaduto e ...

