Google ai dipendenti no vax: "Vaccinatevi o perderete lo stipendio" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Pugno duro di Google contro i dipendenti no vax . Il colosso guidato da Sundar Pichai avverte i suoi lavoratori che perderanno lo stipendio e saranno eventualmente licenziati se non seguono le regole ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Pugno duro dicontro ino vax . Il colosso guidato da Sundar Pichai avverte i suoi lavoratori che perderanno loe saranno eventualmente licenziati se non seguono le regole ...

