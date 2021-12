Giulia De Lellis svela le sue manie e fobie dentro e fuori casa

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)Denon mischia cibi e liquidi, non beve gassato e vuole sempre il cuscino fresco. Povero Carlo Gussalli Beretta! Com’è complicato uscire a cena conDe. L’influencer ha raccontato nelle Stories le sue mille ossessioni, sia a tavola, che a letto! “In pochi sanno che nel mio piatto non faccio mai

Advertising

BeTrash93 : RT @implacata: un po’ mi mancano i discorsi di giulia de lellis nel giardino della casa del gfvip - anchefragile_ : RT @implacata: un po’ mi mancano i discorsi di giulia de lellis nel giardino della casa del gfvip - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Le mille ossessioni di Giulia De Lellis: a tavola e a letto #giuliadelellis - MediasetTgcom24 : Le mille ossessioni di Giulia De Lellis: a tavola e a letto #giuliadelellis - LadyNews_ : Giulia De Lellis svela le sue fobie e ossessioni sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

TGCOM

Dopo la storia con l'influencerDe, il cantante fa coppia ora con la modella greca Victoria Stella Doritou . Mahmood , da Sanremo giovani e successivamente tra i Big e con una voce ...Deè piena di ossessioni e fobie, sul social, nelle sue IG Stories , le elenca tutte ai follower. L'influencer non si nasconde, la 25enne romana ammette: 'Ormai lo sapete, sono una ...Giulia De Lellis svela finalmente l'arcano: ecco perché la sorella Veronica non ha il suo stesso cognome. Il vero motivo ...Giulia De Lellis ha svelato le sue fobie e ossessioni sui social. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex gieffina vip le ha svelate tutte.