Federico Fashion Style multato a Napoli | i dipendenti senza mascherina

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)A far “ballare”– o meglio, i suoi– in questo caso è stata la polizia municipale di. Nel pomeriggio di ieri, secondo quanto riporta Il Mattino, i vigili hanno effettuato un controllo all’interno del negozio al Vomero del noto parrucchiere e hanno elevato contravvenzioni perché inon indossavano la. L’accaduto avrebbe attirato molti curiosi, anche perché le vetrine del negozio attenzionato dalla polizia locale (che si trova all’interno dello storico palazzo di Coin) si affacciano direttamente sulla strada. Il trambusto provocato dall’inaspettata visita ha dunque richiamato l’attenzione dei passanti. A ciò si aggiunge il fatto che ...

Dalle passerelle di Ballando con le Stelle ai problemi con la polizia municipale di Napoli. Nel pomeriggio i vigili hanno fatto un blitz all'interno del negozio vomerese diStyle e hanno elevato contravvenzioni perche i dipendenti non indossavano la mascherina. L'evento ha avuto particolare evidenza perché le vetrine del negozio di parrucchiere, che si ...I designer emergenti Tra gli altri debutti in passerella, i designer emergentiCina (che ... presentato alla MilanoWeek in versione digital nel 2020 (porta la firma dell'omonimo ...A far “ballare” Federico Fashion Style – o meglio, i suoi dipendenti – in questo caso è stata la polizia municipale di Napoli. Nel pomeriggio di ieri, secondo quanto riporta Il Mattino, i vigili hanno ...L'INTERVENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE HA ATTIRATO MOLTISSIMI CURIOSI Ecco cosa è accaduto nel salone di Federico Lauri ...