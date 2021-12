F1 | Mark Webber non esclude l’opzione ritiro per Hamilton | “Chissà dove ha la testa in questo momento”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’incredibile sfida tra Lewise Max Verstappen si è conclusa a Yas Marina con il trionfo di quest’ultimo, che ha superato il britannico della Mercedes proprio all’ultimo giro del Gran Premio di Abu Dhabi aggiudicandosi la vittoria di tappa e soprattutto il primo titolo mondiale di Formula Uno in carriera. Il sette volte campione del mondo ha quindi sfiorato l’ottavo titolo, che gli avrebbe permesso di diventare il pilota più vincente della storia staccando di una lunghezza il tedesco Michael Schumacher. Delusione atroce dunque per il 36enne di Stevenage, che ha comunque ancora un contratto con Mercedes fino al 2023 e quindi la chance di riprovarci. “Credo ancora che Red Bull e Mercedes saranno i team da battere nel 2022 eavrà, senza dubbio, una grossa chance per rifarsi già l’anno prossimo“, le dichiarazioni rilasciate a Channel 4 ...