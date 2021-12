Elisabetta Gregoraci in intimo è pazzesca | curve in vista | “Una dea meravigliosa” per i fan – FOTO

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) La splendida ex gieffina manda in estasi i fan grazie a uno scatto fenomenale.è sempre più bella e pare aver fermato il tempo. Incredibile. La conduttrice di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

lucia04030043 : Un omaggio alle fans che le hanno inviato i regali ????#eligreg - darveyfeels_ : Elisabetta Gregoraci, Matilde Brandi e Stefania Orlando in un qualsiasi post serata. - santanaslam : Eccolo qua il blocco Elisabetta Gregoraci #gfvip - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, bomba sporca di Fabrizio Corona: 'L'ho fatta fidanzare io con lui', fino a dove si spinge - lorenotloren : RT @mary_10_94: Elisabetta Gregoraci dicembre 2021. Devo aggiungere altro? -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Fanpage

ha fatto sognare i fan mostrandosi irresistibile sulla neve. La sua bellezza è sbalorditiva, i fan sono in tilt. Popolo del web in estasi a seguito dell'ultimo post condiviso da ...ancora una volta riesce a spiazzare tutti i suoi fan con una scelta sentimentale davvero inaspettata ' Certi amori non finiscono ' cantava una famosa canzone di Antonello Venditti ...Sempre più bella Elisabetta Gregoraci, che torna sui social con una carrellata di fotografie e video derivanti dal suo ultimo shooting ...La manifestazione di bellezza tricolore, prevista per domenica 19 dicembre, è slittata «per salvaguardare la salute delle partecipanti» ...