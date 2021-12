Consulcesi: in aumento sanzioni per operatori sanitari, una guida per orientarsi nel caos normativo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tra decreti legislativi, leggi, norme, codici etici e regolamenti aziendali il lavoro dei medici e degli operatori sanitari in generale è diventata una corsa ad ostacoli. Non a caso, negli ultimi anni, e ancor di più con l'emergenza Covid, si è verificato un vero e proprio boom di procedimenti e sanzioni a carico degli operatori sanitari con conseguenze più o meno gravi sulla loro carriera e, in alcuni casi, anche sulla qualità delle prestazioni che diventano così “eccessivamente prudenti”. Per aiutarli a orientarsi in questo caos normativo e in questa giungla di sanzioni gli esperti Consulcesi & Partners hanno organizzato il webinar intitolato "Conseguenze disciplinari della responsabilità ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tra decreti legislativi, leggi, norme, codici etici e regolamenti aziendali il lavoro dei medici e degliin generale è diventata una corsa ad ostacoli. Non a caso, negli ultimi anni, e ancor di più con l'emergenza Covid, si è verificato un vero e proprio boom di procedimenti ea carico deglicon conseguenze più o meno gravi sulla loro carriera e, in alcuni casi, anche sulla qualità delle prestazioni che diventano così “eccessivamente prudenti”. Per aiutarli ain questoe in questa giungla digli esperti& Partners hanno organizzato il webinar intitolato "Conseguenze disciplinari della responsabilità ...

