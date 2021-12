Carcere di Benevento, trovato finto ordigno esplosivo: sequestrati cellulari e sim card (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un finto ordigno esplosivo (era privo di privo di polvere pirica e detonatore/innesco) due telefoni cellulari e alcune sim card sono stati sequestrati dagli agenti della polizia penitenziaria nel Carcere di Benevento. Lo riferisce, in una nota, il Segretario Nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe Emilio Fattorello. Le indagini, fa sapere l’esponente sindacale, sono scattate dopo che alcune immagini e video sono circolati ieri su diversi social. “Si è trattato di una importante attività investigativa posta in essere a seguito di una incisiva perquisizione straordinaria, disposta da Direttore e Comandante, che ha avuto esito positivo”, spiega Fattorello. “Dalla ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Un(era privo di privo di polvere pirica e detonatore/innesco) due telefonie alcune simsono statidagli agenti della polizia penitenziaria neldi. Lo riferisce, in una nota, il Segretario Nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe Emilio Fattorello. Le indagini, fa sapere l’esponente sindacale, sono scattate dopo che alcune immagini e video sono circolati ieri su diversi social. “Si è trattato di una importante attività investigativa posta in essere a seguito di una incisiva perquisizione straordinaria, disposta da Direttore e Comandante, che ha avuto esito positivo”, spiega Fattorello. “Dalla ...

