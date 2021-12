(Di giovedì 16 dicembre 2021)Via Paolo Sarpi, 30 – 20154Tel. 02/3315249 Sito Internet: www..com Tipologia: enoteca Prezzi: Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTA Questa bottega di cui si parlava già sul finire del XIX secolo, è una vera istituzione nella città meneghina. Ogni milanese, di nascita o di adozione, è passato di qui per acquistare una bottiglia o consumare sul posto un ottimo calice tra le etichette alla mescita, in entrambi i casi affidandosi ai consigli degli appassionati proprietari, la famiglia Sarais. Ai clienti abituali si sono aggiunti, negli ultimi anni, i turisti che, dopo la riqualificazione del quartiere, hanno iniziato a frequentare l’enoteca, e che con la loro presenza, sempre più numerosa, confermano l’alta qualità della proposta, e contribuiscono a dare un’aria più ...

Advertising

SecolodItalia1 : Cantine Isola – Milano - Granma_it : RT @Granma_it: Prensa Latina ha informato che Marc Perelló, direttore commerciale delle cantine spagnole Masía Vallformosa (VFMS), ha parla… - Granma_it : Prensa Latina ha informato che Marc Perelló, direttore commerciale delle cantine spagnole Masía Vallformosa (VFMS),… -

Ultime Notizie dalla rete : Cantine Isola

Italia a Tavola

In un palazzo del Trecento, affacciato sull'pedonale di Via dei Calzaiuoli sono ospitate le ...toscano ma anche dei panorami dalla bellezza struggente della zona del Chianti e delle sue. ...Che cura ormai da anni due, l'una sulle colline di Casola Valsenio (la terra d'origine di ... curry, vaniglia bourbon nera e altre specialità dell'africana. A chiudere la scelta, infine, ...La sezione territoriale dell'Ais ha celebrato l'anniversario con un evento al parco botanico Radicepura a Riposto (Ct). Fra banchi d'assaggi, incontri e discussioni spazio alle etichette di Tasca Cont ...Il sakè in Giappone è da duemila anni alla base della cultura nipponica. Conoscere la sua storia significa conoscere il Paese, nelle sue tradizioni e nel ...