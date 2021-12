Atp e Wta insieme? Un fondo investe 600 milioni per un unico circuito (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La notizia di una rivoluzione nel mondo del tennis gira da tempo. L'allarme lo aveva lanciato qualche mese il numero 1 dell'Atp, Andrea Gaudenzi: "I nostri ricavi rappresentano solo il 30% di ciò che ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La notizia di una rivoluzione nel mondo del tennis gira da tempo. L'allarme lo aveva lanciato qualche mese il numero 1 dell'Atp, Andrea Gaudenzi: "I nostri ricavi rappresentano solo il 30% di ciò che ...

Advertising

Gazzetta_it : Atp e Wta insieme? Un fondo investe 600 milioni per un unico circuito - SuperTennisTv : ??Pronti a ripercorrere il meglio di questo 2021? Saranno 3 settimane piene di appuntamenti su #SuperTennisTV! Riviv… - ilveggente_it : #Tennis, l’indiscrezione sul futuro di questo sport è sbalorditiva: ecco cosa bolle in pentola e cosa potrebbe camb… - thund3rluke : l’atp quando la wta e l’itf hanno annunciato che avrebbero sospeso tutti i tornei in cina: - livetennisit : ATP e WTA studiano una fusione commerciale, con l’idea di un tour unico -