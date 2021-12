Serie C, focolaio Sudtirol: nove giocatori positivi (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Suedtirol (Serie C, girone A) comunica che i test effettuati hanno evidenziato la positività al Covid-19 di nove componenti del gruppo squadra, tutti regolarmente vaccinati. «I casi e tutto il gruppo squadra sono stati posti in isolamento come da protocollo in vigore. La società e l’autorità sanitaria competente hanno attivato tutte le procedure previste dalla L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Suedtirol (C, girone A) comunica che i test effettuati hanno evidenziato latà al Covid-19 dicomponenti del gruppo squadra, tutti regolarmente vaccinati. «I casi e tutto il gruppo squadra sono stati posti in isolamento come da protocollo in vigore. La società e l’autorità sanitaria competente hanno attivato tutte le procedure previste dalla L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Serie focolaio Südtirol, focolaio Covid: risultati positivi nove giocatori tutti vaccinati Focolaio Covid si è diffuso nel gruppo squadra del Fc Südtirol . Sono al momento contagiati nove giocatori della squadra capolista del girone A della serie C con 6 punti di vantaggio sul Padova. A ...

