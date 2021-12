Sampdoria-Venezia: formazioni e dove vederla (Di martedì 14 dicembre 2021) Domenica 19 Dicembre nello Stadio Luigi Ferraris si disputerà la partita Sampdoria-Venezia di Serie A. I padroni di casa hanno vinto con Salernitana e Verona, hanno perso con Fiorentina e Lazio e infine hanno vinto con il Genoa. Gli ospiti hanno vinto col Bologna, hanno perso con Inter, Atalanta e Verona e infine ha pareggiato con la Juventus. Genoa-Sampdoria- 1-3: tris dei Blucerchiati Venezia-Ternana- 3-1: tris perfetto dei Lagunari Sampdoria-Venezia: probabili formazioni Sampdoria (4-3-3): Audero, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello, Silva, Ekdal, Thorsby, Candreva, Caputo, Gabbiadini. Allenatore: D’Aversa. Venezia (4-3-3): Maenpaa, Mazzocchi, Modolo, Svoboda, Molinaro, Heymans, Tessmann, Bjarkason, Sigurdsson, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 14 dicembre 2021) Domenica 19 Dicembre nello Stadio Luigi Ferraris si disputerà la partitadi Serie A. I padroni di casa hanno vinto con Salernitana e Verona, hanno perso con Fiorentina e Lazio e infine hanno vinto con il Genoa. Gli ospiti hanno vinto col Bologna, hanno perso con Inter, Atalanta e Verona e infine ha pareggiato con la Juventus. Genoa-- 1-3: tris dei Blucerchiati-Ternana- 3-1: tris perfetto dei Lagunari: probabili(4-3-3): Audero, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello, Silva, Ekdal, Thorsby, Candreva, Caputo, Gabbiadini. Allenatore: D’Aversa.(4-3-3): Maenpaa, Mazzocchi, Modolo, Svoboda, Molinaro, Heymans, Tessmann, Bjarkason, Sigurdsson, ...

Advertising

TMWSampdoria : Venezia, Zanetti: 'Con Sampdoria partita tosta in uno stadio bellissimo' - zazoomblog : Venezia Zanetti: «Sampdoria? Partita tosta in uno stadio bellissimo» - #Venezia #Zanetti: #«Sampdoria? - CalcioNews24 : #Venezia, #Zanetti: «#Sampdoria? Partita tosta in uno stadio bellissimo» - TotoeCalcio : Apertura #Schedina #Totocalcio n. 49. Di sabato. Forse uno delle ultime per questo formato di gioco. 8 gennaio 202… - TMWSampdoria : Sampdoria - Venezia senza squalificati. Chabot va in diffida -