“Kingsman 3” | quando cominciano le riprese?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 dicembre 2021) “3” sarà il capitolo conclusivo della trilogia con protagonista Taron Egerton. Scopriamo insiemecominceranno ledel film. “3”:leMatthew Vaughn, regista di “Secret Service” e “The Golden Circle”, primi due capitoli della saga, durante un’intervista esclusiva per ComicBook ha rivelato che ledel capitolo conclusivo cominceranno a settembre 2022. Taron Egerton nei panni di Eggsy – Photo credit: webIn attesa dell’uscita della conclusione della trilogia, vi ricordiamo che sta per arrivare nelle sale “The King’s Man”, prequel della serie ambientato nei primi del 1900 in cui verranno finalmente svelate le origini dell’agenzia di spionaggio. “The King’s Man”, prequel prossimamente nelle sale – Photo ...