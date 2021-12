Il Villarreal sorride | «Meglio affrontare la Juve che il City»

Leggi su footdata

(Di martedì 14 dicembre 2021) “Non si può negare che ilvenendo da una finale (quella persa l’anno scorso contro il Chelsea, ndr) sarebbe stata una squadra più pericolosa, Guardiola ci conosce. Lantus non sta attraversando un buon momento, ma è una grande squadra e sappiamo che per passare dovremo sudare sangue”. Così Marcos Senna, responsabile delle Relazioni Istituzionali del, commenta il sorteggio degli ottavi di Champions League contro lantus. “Ovviamente dobbiamo avere molto rispetto, dobbiamo pensare a come giocheremo contro di loro. Ma è evidente che è un avversario grande e pericoloso come il Manchester”, ha aggiunto l’ex centrocampista spagnolo dello stesso