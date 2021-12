I libri da regalare a Natale: i consigli e le dritte del libraio (Di martedì 14 dicembre 2021) Non ha dubbi, Vittorio Graziani, il nostro libraio di fiducia. Gli chiedi quali sono i libri da regalare a Natale e lui ti risponde: «Il libro da regalare quest’anno per me è uno solo. Il numero 1. Riproduzione di Ian Williams, pubblicato da Keller Edizioni. Hanno due collane interessantissime, una di narrativa e l’altra di reportage di storia. E di viaggi “alternativi”. Tra questi, tra i libri da regalare a Natale c’è di certo anche Nella foresta delle metropoli dell’austriaco Karl-Marcus Gauss. Italiani, stranieri. Classici, sorprese. Romanzi, graphic novel, libri illustrati. Biografie e saggi. I libri da regale a Natale sono tanti, tantissimi: ecco i consigli di Vittorio Graziani ... Leggi su amica (Di martedì 14 dicembre 2021) Non ha dubbi, Vittorio Graziani, il nostrodi fiducia. Gli chiedi quali sono idae lui ti risponde: «Il libro daquest’anno per me è uno solo. Il numero 1. Riproduzione di Ian Williams, pubblicato da Keller Edizioni. Hanno due collane interessantissime, una di narrativa e l’altra di reportage di storia. E di viaggi “alternativi”. Tra questi, tra idac’è di certo anche Nella foresta delle metropoli dell’austriaco Karl-Marcus Gauss. Italiani, stranieri. Classici, sorprese. Romanzi, graphic novel,illustrati. Biografie e saggi. Ida regale asono tanti, tantissimi: ecco idi Vittorio Graziani ...

GloriaBruno79 : RT @vogue_italia: Regali imperdibili per chi ama le borse griffate ???? - andreapetroni : RT @vologratis: Se ancora non sai cosa regalare a #Natale ?? #libri #viaggi - nutrizionistarm : RT @vologratis: Se ancora non sai cosa regalare a #Natale ?? #libri #viaggi - vologratis : Se ancora non sai cosa regalare a #Natale ?? #libri #viaggi - laberty95 : Ho aspettato madre per fare l'ordine di dei libri che dovevo anche regalare per Natale, ha messo un libro (stupendo… -