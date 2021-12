Grande Fratello Vip, il rancore di Davide Silvestri: ''Avrei dovuto dire tante cose su Alex e Soleil'' (Di martedì 14 dicembre 2021) Davide Silvestri discute con Gianmaria Antinolfi del rapporto con Soleil Sorge e Alex Belli, alla luce della squalifica dell’attore dal Gf Vip. Leggi su comingsoon (Di martedì 14 dicembre 2021)discute con Gianmaria Antinolfi del rapporto conSorge eBelli, alla luce della squalifica dell’attore dal Gf Vip.

_DAGOSPIA_ : LET’S TWEET AGAIN! – IL “GRANDE FRATELLO VIP” SI TRASFORMA NELLA PEGGIORE SOAP VENEZUELANA E I...… - Sofysofia2000 : @Mollatemi01 Dimmi in reality in cui non si è sc.ta qualcuno. A parte pechino che era con la mamma. Uomini e donne… - Sonia73827769 : @Sofysofia2000 @GrandeFratello ???????? ma tanto il Grande Fratello Cerca sempre di salvarla ma in ogni senso anche in… - PatriziaCordoni : RT @axemii_ap: Continua la Campagna Basta Signorini alla conduzione, del #GFVIP ADERISCI ANCHE TU segui il link ( - nonhoniente00 : RT @axemii_ap: Continua la Campagna Basta Signorini alla conduzione, del #GFVIP ADERISCI ANCHE TU segui il link ( -