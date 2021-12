Gli Open d’Australia perdono il primo giocatore no vax ma non è Djokovic. Tsitsipas si vaccina (Di martedì 14 dicembre 2021) Il tennista francese Pierre-Hugues Herbert, doppista che ha appena vinto le Atp Finals in coppia con Mahut, non parteciperà agli Open d’Australia di tennis perché non intende vaccinarsi. La Gazzetta riprende una sua dichiarazione: «E? una decisione personale che chiaramente comporta delle difficolta? e delle complicazioni nel mio lavoro». Resta il nodo su Djokovic. Per giocare il primo Slam dell’anno è obbligatoria la vaccinazione. Djokovic, come riporta la Gazzetta, non ha chiesto esenzioni per partecipare. Il governo locale, infatti, aveva fissato una serie di eccezioni al vaccino, da presentare entro il 10 dicembre. Risulta iscritto alla Atp Cup la manifestazione a squadre che si disputerà a Sydney. Lì non è richiesto il vaccino ma Djokovic ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 dicembre 2021) Il tennista francese Pierre-Hugues Herbert, doppista che ha appena vinto le Atp Finals in coppia con Mahut, non parteciperà aglidi tennis perché non intendersi. La Gazzetta riprende una sua dichiarazione: «E? una decisione personale che chiaramente comporta delle difficolta? e delle complicazioni nel mio lavoro». Resta il nodo su. Per giocare ilSlam dell’anno è obbligatoria lazione., come riporta la Gazzetta, non ha chiesto esenzioni per partecipare. Il governo locale, infatti, aveva fissato una serie di eccezioni al vaccino, da presentare entro il 10 dicembre. Risulta iscritto alla Atp Cup la manifestazione a squadre che si disputerà a Sydney. Lì non è richiesto il vaccino ma...

