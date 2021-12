GF Vip, Sonia Bruganelli scoppia a piangere e poi dice … (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono ormai diversi mesi che su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip ovvero uno dei reality show più seguiti ed apprezzati della televisione. Tra le opinioniste in studio è presente oltre che Adriana Volpe anche Sonia Bruganelli. La donna nel corso di questi mesi è apparsa sempre piuttosto fredda ma durante la puntata andata in onda nella serata di ieri, lunedì 13 settembre 2021, si è commossa per la prima volta in diretta televisiva. Come mai? Facciamo un po’ di chiarezza. Sonia Bruganelli si commuove durante la diretta del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli nel corso di questi mesi trascorsi all’interno dello studio del Grande Fratello Vip si è sempre mostrata forte ma è stato durante la puntata andata in onda nella serata di ieri che per la prima volta si è ... Leggi su baritalianews (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono ormai diversi mesi che su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip ovvero uno dei reality show più seguiti ed apprezzati della televisione. Tra le opinioniste in studio è presente oltre che Adriana Volpe anche. La donna nel corso di questi mesi è apparsa sempre piuttosto fredda ma durante la puntata andata in onda nella serata di ieri, lunedì 13 settembre 2021, si è commossa per la prima volta in diretta televisiva. Come mai? Facciamo un po’ di chiarezza.si commuove durante la diretta del Grande Fratello Vipnel corso di questi mesi trascorsi all’interno dello studio del Grande Fratello Vip si è sempre mostrata forte ma è stato durante la puntata andata in onda nella serata di ieri che per la prima volta si è ...

