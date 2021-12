Gf Vip: Alex Belli è stato espulso (Di martedì 14 dicembre 2021) . Sonia Bruganelli afferma: “Mi dispiace vedere due donne manipolate da un egoriferito“. Gf Vip: è finito il gioco per Alex Belli. Nel corso della diretta odierna del Grande Fratello Vip, l’attore è stato infatti espulso dal reality show ed ha dovuto abbandonare, prima del tempo prestabilito, la casa. Il motivo che ha portato all’espulsione è stato l’incontro con la “moglie” Delia Duran. Rifiutato in diretta, l’uomo si è infatti avvicinato a lei, violando la distanza di sicurezza. Raggiunto Alex in giardino per un confronto, innescato anche dal nuovo bacio che ha dato a Soleil Sorge, Delia ha infatti detto all’uomo: “Sono venuta questa sera qua per dirti che nessuno ti aveva abbandonato, che non eri da solo. Ma mentre ero in treno ho visto l’ennesima schifezza, che hai ... Leggi su zon (Di martedì 14 dicembre 2021) . Sonia Bruganelli afferma: “Mi dispiace vedere due donne manipolate da un egoriferito“. Gf Vip: è finito il gioco per. Nel corso della diretta odierna del Grande Fratello Vip, l’attore èinfattidal reality show ed ha dovuto abbandonare, prima del tempo prestabilito, la casa. Il motivo che ha portato all’espulsione èl’incontro con la “moglie” Delia Duran. Rifiutato in diretta, l’uomo si è infatti avvicinato a lei, violando la distanza di sicurezza. Raggiuntoin giardino per un confronto, innescato anche dal nuovo bacio che ha dato a Soleil Sorge, Delia ha infatti detto all’uomo: “Sono venuta questa sera qua per dirti che nessuno ti aveva abbandonato, che non eri da solo. Ma mentre ero in treno ho visto l’ennesima schifezza, che hai ...

Advertising

Diregiovani : Alla fine Alex Belli ha lasciato la casa del GFVip6 insieme a Delia Duran, ma al pubblico non è sfuggita l’accusa d… - Paola30502511 : Però se loro sono cornuti lei che cos'è??Non di certo la povera sedotta è abbandonata! - soverato11 : RT @isabenanti: So che per noi il #GfVip 5 è il Gf Vip 5 ma ieri il Man del Game ha fatto il 23,5% di share e con una super concorrenza su… - zazoomblog : “Devi uscire ora dalla Casa”. Non solo Alex Belli: fuori in 2 in un colpo solo al GF Vip 6 - #“Devi #uscire #dalla… - ChimeraPraga : RT @isabenanti: So che per noi il #GfVip 5 è il Gf Vip 5 ma ieri il Man del Game ha fatto il 23,5% di share e con una super concorrenza su… -