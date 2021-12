Gazzetta | Zielinski ha i sintomi di una bronchite

(Di martedì 14 dicembre 2021) Il Napoli teme il Covid, ecco il motivo del messaggio mandato ai suoi calciatori, l’invito ad evitare locali affollati ed uscite. Il club ha paura di un contagio nel momento in cui i casi di Covid, dovuti soprattutto alla nuova variante, aumentano e soprattutto teme ancora gli strascichi della partita contro il Leicester di coppa, dato il numero di positivi nella squadra inglese quando è venuta a Napoli per l’Europa League. Quanto accaduto adurante Napoli-Empoli ha lanciato un campanello di allarme. Gli stessi disturbi li aveva accusati sabato scorso Victor Lindelof, difensore svedese del Manchester United: dopo qualche giorno il club inglese ha scoperto un cluster. Ladello Sport scrive che iaccusati dasono al momento riconducibili a quelli di una ...

Luciano Spalletti è ancora alle prese con tante assenze Ladello Sport , nella sua edizione odierna, parla del Napoli . Stando a quanto si legge ... e, che presenta sintomi di una ......di, dopo che il polacco è stato costretto a lasciare il campo contro l'Empoli per dei problemi respiratori. Gli esami continuano a dare esiti negativi e, come riportato da La...In casa Napoli c'è preoccupazione per Piotr Zielinski. Il giocatore ha accusato problemi respiratori, simili a quelli avuti da Lindelof dello United ...Si torna a parlare del problema respiratorio accusato da Zielinski contro l'Empoli, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rinnova un paragone ...