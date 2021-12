Formazioni ufficiali Genoa Salernitana | le scelte degli allenatori

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ledimatch valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022.(3-5-2): Semper; Biraschi, Bani, Vasquez; Sabelli, Portanova, Hernani, Galdames, Cambiaso; Ekuban, Destro. All. Shevchenko(3-5-2): Fiorillo; Delli Carri, Gagliolo, Bogdan; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Kastanos, Jaroszynski; Vergani, Djuric. All. Colantuono RISULTATI SEDICESIMI COPPA ITALIA L'articolo proviene da Calcio News 24.

