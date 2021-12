Entry list qualificazioni femminili Australian Open 2022: presenti sette azzurre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Entry list delle qualificazioni femminili agli Australian Open 2022, slam che aprirà la nuova stagione tennistica. Ben sette le azzurre che prenderanno parte al tabellone cadetto in quel di Melbourne. Martina Trevisan guida la spedizione che comprende anche Errani, Cocciaretto, Bronzetti, Gatto-Monticone, Stefanini e Di Sarra. Di seguito la lista completa delle atlete presenti per le qualificazioni agli Australian Open 2022. Entry list ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’delleagli, slam che aprirà la nuova stagione tennistica. Benleche prenderanno parte al tabellone cadetto in quel di Melbourne. Martina Trevisan guida la spedizione che comprende anche Errani, Cocciaretto, Bronzetti, Gatto-Monticone, Stefanini e Di Sarra. Di seguito laa completa delle atleteper leagli...

Advertising

livetennisit : WTA 500 Adelaide e WTA 250 Melbourne 1 e 2: Entry list Qualificazioni. Almeno tre azzurre al via - PonzErica : RT @HuffPostItalia: 'Zaki è nella black list, non può lasciare l'Egitto'. Le rivelazioni di una fonte anonima - HuffPostItalia : 'Zaki è nella black list, non può lasciare l'Egitto'. Le rivelazioni di una fonte anonima - livetennisit : Australian Open Juniores 2022: già cinque italiani certi di partecipare. Ecco le entry list - sportface2016 : Entry list qualificazioni #AustralianOpen 2022: 10 azzurri al via -