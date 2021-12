È arrivata a Palermo la famiglia del cuoco afghano Shapoor

(Di martedì 14 dicembre 2021) Dieci persone, tra cui sei donne e due bambini messi in salvo dall’inferno. Dopo aver lasciato qualche settimana fa, non senza pericoli e problemi, l’Afghanistan attraverso il confine con il Pakistan ed essere rimasti per lungo tempo nella capitale pakistana Islamabad in attesa dei visti per raggiungere il nostro paese, laSafari ha finalmente raggiuntoe ha il Mattino di Sicilia.

Questa sera, che si conferma città dell'accoglienza, è come una nave nel Mediterraneo che salva un naufrago, questa è una famiglia di naufraghi arrivati dal cielo, in aereo, e