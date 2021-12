«Col Napoli sarà una via crucis», per la stampa spagnola il sorteggio del Barcellona è una iattura (Di martedì 14 dicembre 2021) “Il Barça non vince nemmeno nei sorteggi”, scrive El Pais. El Mundo la battezza addirittura “via crucis”. No, in Spagna non l’hanno preso benissimo il sorteggio del Barcellona: il Napoli – anche se da queste parti facciamo fatica a farcene una ragione – è considerato una specie di incubo per il Barcellona. S’è arrevotato el mundo. Per il Pais il Napoli è “il rivale più tosto”, “una bella sfida per la decantata ‘nuova era’ che annuncia Xavi, che non avrà nemmeno il fattore campo a favore, visto che la prima puntata si giocherà al Camp Nou (17 febbraio)”. “Luciano Spalletti – scrive il Pais – propone un calcio azzimato, di rottura di spazi e di profondità”. Segue carriera di Spalletti a dimostrare la sua esperienza anche in campo internazionale. “Il peggiore dei possibili rivali”, così ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 dicembre 2021) “Il Barça non vince nemmeno nei sorteggi”, scrive El Pais. El Mundo la battezza addirittura “via”. No, in Spagna non l’hanno preso benissimo ildel: il– anche se da queste parti facciamo fatica a farcene una ragione – è considerato una specie di incubo per il. S’è arrevotato el mundo. Per il Pais ilè “il rivale più tosto”, “una bella sfida per la decantata ‘nuova era’ che annuncia Xavi, che non avrà nemmeno il fattore campo a favore, visto che la prima puntata si giocherà al Camp Nou (17 febbraio)”. “Luciano Spalletti – scrive il Pais – propone un calcio azzimato, di rottura di spazi e di profondità”. Segue carriera di Spalletti a dimostrare la sua esperienza anche in campo internazionale. “Il peggiore dei possibili rivali”, così ...

