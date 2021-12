Capodanno a Parigi e la magia del Settecento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tutto il fascino della Ville Lumière, ancora più luminosa durante il Natale. La città delle luci si veste per il periodo più bello dell’anno e scoprirla con i viaggi evento di Made by Turisanda sarà una vera e propria esperienza. Sfoggerete anche voi l’abito per l’occasione e la notte di San Silvestro sarà una festa memorabile: non capita tutti i giorni di indossare un capo d’epoca di un famoso atelierno, con tanto di accessori, pizzi e un velo di cipria candida per le signore. Prima della serata di gala, non mancheranno le occasioni per scoprire il fascino di Versailles, conoscere la sua storia, indissolubilmente legata al Re Sole e al suo mito, ai capricci di Maria Antonietta e a tutti i sovrani che ne hanno scritto i capitoli. Un tour che vi permetterà di ammirare la magnificenza delle architetture, e di conoscere tutte le curiosità in compagnia di una guida ...