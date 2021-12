Abrignani Cts | «Senza obbligo vaccinale non usciremo più dalla pandemia»

(Di martedì 14 dicembre 2021) L’immunologo e componente del Comitato Tecnico Scientifico Sergiovuole l’. E sostiene che questa sia l’unica soluzione per usciredi Coronavirus. Proprio per questo approva la proroga dello stato di emergenza decisa dal governo Draghi: «È una decisione politica, basata sui fatti. Questa emergenza il Sars CoV-2 la sta prolungando più di quanto si potesse immaginare. Siamo noi a inseguire lui, non il contrario». Ma proprio per questo, secondo il professore, è necessario imporre l’: ««Se vuoi controllare una malattia infettiva pandemica e hai a disposizione un vaccino che funziona bene, la regola aurea è darlo a tutti i suscettibili. Quindi, per la prima volta ci troviamo di fronte alla necessità di immunizzare ...

è naturalmente d'accordo con l'estensione dell'obbligo vaccinale alle forze dell'ordine e al personale scolastico: "Io vedo la vaccinazione anti - Covid come un dovere civico e sociale. ...Sergio, membro del Comitato Tecnico Scientifico () e Ordinario di Patologia generale all'Università Statale di Milano, spiega come funziona parlando al Corriere: 'È una tecnica ...Il primo dovrebbe essere approvato entro dicembre, il secondo si basa sul virus inattivato. Entrambi potrebbero convincere almeno una parte dei No Vax ...Il Natale si avvicina sempre di più e per trascorrere le feste in sicurezza alcuni esperti, italiani e non, hanno dato i loro consigli ...