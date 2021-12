WhatsApp | stufi di ascoltare i messaggi vocali? Semplice | leggeteli! Il trucchetto

Leggi su chenews

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tra i tanti trucchi disponibili per, c’è anche quello per leggere i. Una soluzione facile e comoda che non vi obbliga a tenere l’orecchio al telefono.(AdobeStock)L’era digitale ci ha fornito tanti strumenti per comunicare. Non solo tramite la scrittura ma anche con la voce, al di là delle più tradizionali chiamate. Tra le tante applicazioni distica c’è. Questa è un colosso in questo campo. È usata da milioni di persone che ogni giorno ne fanno uso con estrema facilità. In questi anni, abbiamo visto diversi trucchi che si possono usare per questa applicazione. Come, ad esempio, la piccola scorciatoia che riguarda la nostra presenza all’interno di tanti gruppi. Questo è solo un esempio delle tante possibilità che si ...