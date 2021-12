Usa, sparatoria in Texas: un morto e 13 feriti (Di lunedì 13 dicembre 2021) Washington, 13 dic. (Adnkronos) - E' di un morto e 13 feriti, tre dei quali gravi, il bilancio di una sparatoria avvenuta domenica sera a Baytown, vicino Houston, in Texas, durante una celebrazione in ricordo di un'altra vittima uccisa a colpi d'arma da fuoco. Un gruppo di persone era radunato quando si è avvicinato un mezzo da cui è stato aperto il fuoco contro la folla che aveva appena lasciato volare dei palloncini in ricordo della vittima, si legge sul giornale Houston Chronicle. Tra i feriti ci sarebbe un bambino, secondo le notizie diffuse dallo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzalez. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Washington, 13 dic. (Adnkronos) - E' di une 13, tre dei quali gravi, il bilancio di unaavvenuta domenica sera a Baytown, vicino Houston, in, durante una celebrazione in ricordo di un'altra vittima uccisa a colpi d'arma da fuoco. Un gruppo di persone era radunato quando si è avvicinato un mezzo da cui è stato aperto il fuoco contro la folla che aveva appena lasciato volare dei palloncini in ricordo della vittima, si legge sul giornale Houston Chronicle. Tra ici sarebbe un bambino, secondo le notizie diffuse dallo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzalez.

Advertising

italiaserait : Usa, sparatoria in Texas: un morto e 13 feriti - fisco24_info : Usa, sparatoria in Texas: un morto e 13 feriti: Tra una folla radunata per ricordare un'altra vittima… - TV7Benevento : Usa, sparatoria in Texas: un morto e 13 feriti... - BBilanShit : @FabrizioCorbia @Tg1Rai Quante nazioni ci sino al mondo? Vuoi fare un servizio sugli USA, fallo ma non aprirmi un T… - GigiCrimi : @the_highsparrow Sì sì, come no. Sappiamo che il proibizionismo ha funzionato alla grande in tutto il mondo, a part… -