Tronchetti | «Da anni non mi divertivo così a vedere l' Inter giocare»

Leggi su footdata

(Di lunedì 13 dicembre 2021) “E’ molto difficile, il campionato è lungo, le situazioni altalenanti. Da tifoso dico che da più di diecinon mi diverto al’, una squadra che gioca un bel calcio e sta dando il meglio grazie a un Inzaghi che ha la passione per il calcio, ci sta facendole cose che vogliamo. E’ una bella, messa in campo in modo perfetto. Si vedrà”.MarcoProvera ai microfoni di La Politica nel Pallone su Gr Parlamento. “Siamo in una posizione molto bella, ma è anche belloquattro squadre in lotta”, ha spiegato. “L’Atalanta sta giocando un calcio bellissimo, per lo scudetto fa paura, ora possono concentrarsi sul campionato e possono impensierire tutti”, ha aggiunto.