Roma-Spezia, malore per un tifoso in curva: tifosi in silenzio per rispetto (Di lunedì 13 dicembre 2021) malore per un tifoso in curva durante Roma-Spezia. C’è apprensione per le sue condizioni e la curva Sud è in silenzio per rispetto nei confronti dello sfortunato supporter giallorosso che ha accusato un malore ed è stato portato via. Il silenzio dell’Olimpico, dunque, si spiega proprio per questo motivo, non c’è contestazione ma soltanto una causa di ben altro tipo, nella speranza che il tifoso si rimetta presto. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021)per unindurante. C’è apprensione per le sue condizioni e laSud è inpernei confronti dello sfortunato supporter giallorosso che ha accusato uned è stato portato via. Ildell’Olimpico, dunque, si spiega proprio per questo motivo, non c’è contestazione ma soltanto una causa di ben altro tipo, nella speranza che ilsi rimetta presto. SportFace.

Advertising

CB_Ignoranza : Buongiorno. #Roma #Spezia - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Roma *1-0 Spezia *(Smalling 6') #SSFootball - ImpieriFilippo1 : RT @DrApocalypse: Secondo #Dazn “lo Spezia ha creato tanto ma è la Roma avanti”. Poi vedi le statistiche, un tiro in porta per lo Spezia. E… - mrccmpnll : RT @VoceGiallorossa: ????Pronti per @OfficialASRoma-@acspezia? Prepartita di @MerKanT92 e @mrccmpnll, diretta testuale di @danilo_budite. In… - HCE__ : RT @ReteSport: ?? Malore per un tifoso in #CurvaSud durante #RomaSpezia: rianimato e scortato d'urgenza al Gemelli Forza ragazzo!!! https… -