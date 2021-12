Rimborso per processi dalla durata eccessiva: la legge Pinto (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lo studio legale Piscitelli & Partners negli ultimi 20 anni ha consentito ai suoi clienti di ottenere con successo un indennizzo per l’ingiusta durata dei processi Con la legge numero 89 del 24 marzo 2001, anche denominata legge Pinto, i cittadini italiani ottengono uno strumento per poter richiedere un’equa riparazione in caso di durata eccessiva di un processo. Un provvedimento volto a garantire il giusto risarcimento a chiunque si trovi ad affrontare un procedimento dalla durata irragionevole e a contrastarne la lunghezza inadeguata spesso comune in Italia. Ma cosa si intende per durata eccessiva? Attraverso la legge Pinto è possibile richiedere un ... Leggi su zon (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lo studio legale Piscitelli & Partners negli ultimi 20 anni ha consentito ai suoi clienti di ottenere con successo un indennizzo per l’ingiustadeiCon lanumero 89 del 24 marzo 2001, anche denominata, i cittadini italiani ottengono uno strumento per poter richiedere un’equa riparazione in caso didi un processo. Un provvedimento volto a garantire il giusto risarcimento a chiunque si trovi ad affrontare un procedimentoirragionevole e a contrastarne la lunghezza inadeguata spesso comune in Italia. Ma cosa si intende per? Attraverso laè possibile richiedere un ...

CantoroEmanuele : @matteosalvinimi Giusto, leviamogli i soldi con i quali pagano le bollette per abbassargliele! Genio! Mica possiamo… - RocknMode__ : Io non credo all’oroscopo, ma oggi così: “Per il leone oggi nulla può andare storto” Dopo 10 minuti mi arriva la bo… - Altroconsumo : ?? Sul sito del @MTurismoItalia è ora attiva la piattaforma attraverso cui inoltrare le richieste di rimborso (entro… - Joh_CsT : Ho richiesto la cancellazione di un volo ad #edreams avvalendomi della loro 'Garanzia Annulla per qualsiasi motivo'… - fisco24_info : Scroccaro (Veneto): 'Approvazione farmaci orfani in tempi certi': 'Per accelerare iter necessaria mediazione tra az… -