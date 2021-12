Ravanusa | recuperati quattro corpi sotto le macerie | sono Selene | il marito e i genitori Le vittime salgono a 7

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Sale a 7 il numero delledella strage di(Agrigento), in Sicilia, dove un'esplosione ha fatto crollare un palazzo. Le ricerchedurate tutta la notte: i vigili del fuoco hanno ...

Sale a 7 il numero delle vittime della strage di(Agrigento), in Sicilia, dove un'esplosione ha fatto crollare un palazzo. Le ricerche sono durate tutta la notte: i vigili del fuoco hanno individuato e recuperato quattro corpi sotto le ...Quattro corpi dei sei dispersi nell'esplosione asono stati ritrovati ed estratti dai vigili del fuoco, che hanno scavato per tutta la notte ...punto " nella notte e sono statitra ...Sono andate avanti tutta la notte le ricerche da parte dei Vigili del fuoco dei sei dispersi intrappolati sotto le macerie delle palazzine esplose per una fuga di gas metano nel centro storico di ...AGRIGENTO - Altri quattro corpi sono stati individuati e recuperati nella notte tra le macerie dell'esplosione a Ravanusa (Agrigento). Dopo oltre 36 ore di lavoro, sotto le macerie restano da individu ...