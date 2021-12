Quirinale | Salvini avvia i suoi contatti

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Strategie, alleanze, ipotesi di nomi. E' illa partita su cui sta disputando la politica italiana in vista della scadenza di gennaio in cui si dovrà arrivare a un nome condiviso per eleggere ...

Advertising

fattoquotidiano : RENZI PRONO ALLA DESTRA “Il Quirinale è cosa loro” [di Giacomo Salvini] - NicolaPorro : ?? Le dosi che mancano, l’appello di Salvini per il Quirinale e il caro bollette anche sull’acqua. Questo e altro ne… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #Conte sostiene che il confronto con gli altri partiti sul #Quirinale sarebbe più opportuno dopo il varo della legge di… - giannimacheda : Salvini: 'Berlusconi sarà il nostro regalo di Natale agli italiani'. Praticamente un pacco. #salvini #berlusconi #quirinale - MassimGiannini : RT @LaStampa: Salvini sullo stato di emergenza: “Aspettiamo i dati”. Sul Quirinale rilancia: “Chiamerò tutti i partiti, sono una decina di… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Salvini

Oggi le parole disono un invito alla compattezza, insieme all'intenzione di fare da trait ... riconquistando così anche la leadership oscurata dalla Meloni: "In otticachiamerò tutti ...'In otticachiamerò tutti i segretari chiedendo un momento di confronto e di condivisione. Mi auguro ...della partita parlamentare per l'elezione del Capo dello Stato e Matteoprova a ...Il leader dei 5 stelle Giuseppe Conte si è recato a Palazzo Chigi per incontrare il premier Mario Draghi. Salvini «ancora non mi ha ...Incontro di un’ora e mezza a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il leader M5S Giuseppe Conte. Tra i temi affrontati anche la proroga dello stato di emergenza? “Abbiamo parlat ...