Paola Massari, l’ex moglie di Claudio Baglioni rivela: “Una storia come la nostra non meritava questo” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Claudio Baglioni e Paola Massari, una coppia che ha fatto sognare tutta Italia negli anni 70, quando erano giovani e innamorati. I due, dal cui amore è nato il loro unico figlio Giovanni, sono stati insieme fino al 2008: da quel momento sono cambiate molte cose. Lo ha raccontato lei stessa in una recente intervista al settimanale Di Più: “Voglio ancora molto bene a Claudio, un bene infinito che durerà per sempre”, ha esordito. Poi ha raccontato: “Sono certa che anche Claudio provi un grande sentimento per me. Per questo mi dispiace che con gli anni lui abbia lasciato che il nostro rapporto di amicizia si perdesse fino quasi a dissolversi. La nostra storia d’amore non meritava di perdersi nella dimenticanza”. Poi, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021), una coppia che ha fatto sognare tutta Italia negli anni 70, quando erano giovani e innamorati. I due, dal cui amore è nato il loro unico figlio Giovanni, sono stati insieme fino al 2008: da quel momento sono cambiate molte cose. Lo ha raccontato lei stessa in una recente intervista al settimanale Di Più: “Voglio ancora molto bene a, un bene infinito che durerà per sempre”, ha esordito. Poi ha raccontato: “Sono certa che ancheprovi un grande sentimento per me. Permi dispiace che con gli anni lui abbia lasciato che il nostro rapporto di amicizia si perdesse fino quasi a dissolversi. Lad’amore nondi perdersi nella dimenticanza”. Poi, la ...

Advertising

FQMagazineit : Paola Massari, l’ex moglie di Claudio Baglioni rivela: “Una storia come la nostra non meritava questo” - infoitcultura : Paola Massari delusa da Claudio Baglioni: “Triste e incomprensibile” - infoitcultura : Claudio Baglioni, ex moglie Paola Massari, senza freni: “Claudio non mi vuole nemmeno come amica …” - BaritaliaNews : Claudio Baglioni, ex moglie Paola Massari, senza freni: “Claudio non mi vuole nemmeno come amica …” - infoitcultura : Paola Massari e Rossella Barattolo/ Ex moglie e compagna di Claudio Baglioni -