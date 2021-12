Napoli, col Milan due recuperi: a rischio Zielinski ed Elmas (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Napoli perde con l’Empoli ma deve pensare già alla sfida con il Milan, in cui ci saranno i recuperi di Lobotka e Fabian Ruiz. Sicuramente due rientri importanti per Spalletti che deve fare i conti con continue emergenze a centrocampo. Nella sfida con l’Empoli, il tecnico del Napoli ha recuperato Anguissa ma ha perso Zielinski ed Elmas. Al momento non è chiaro se i due giocatori potranno tornare in campo per la gara con il Milan. Zielinski ha avuto dei problemi respiratori e dovrà sottoporsi a nuovi esami, anche perché a Manchester c’è stato un caso simile e poi è stato scoperto un focolaio Covid. Per Elmas c’è stata una bruttissima botta al polpaccio, come evidenziato anche da Spalletti dopo ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilperde con l’Empoli ma deve pensare già alla sfida con il, in cui ci saranno idi Lobotka e Fabian Ruiz. Sicuramente due rientri importanti per Spalletti che deve fare i conti con continue emergenze a centrocampo. Nella sfida con l’Empoli, il tecnico delha recuperato Anguissa ma ha persoed. Al momento non è chiaro se i due giocatori potranno tornare in campo per la gara con ilha avuto dei problemi respiratori e dovrà sottoporsi a nuovi esami, anche perché a Manchester c’è stato un caso simile e poi è stato scoperto un focolaio Covid. Perc’è stata una bruttissima botta al polpaccio, come evidenziato anche da Spalletti dopo ...

