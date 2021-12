Napoli-Battipaglia | eliminato un altro passaggio a livello

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Linea ferroviaria: un nuovo cavalcavia è stato aperto al traffico il 13 dicembre nel Comune di Pompei. Presenti il Sindaco del Comune di Pompei, Carmine Lo Sapio ed i responsabili territoriali di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Realizzato da RFI, il cavalcavia ha permesso di eliminare definitivamente ildi via Masseria Curato, innalzando così gli standard di regolarità della circolazione ferroviaria e della sicurezza stradale, oltre a migliorare la viabilità nella zona in prossimità degli Scavi di Pompei, per un investimento economico complessivo di 13 milioni di euro. Lungo circa 300 metri, con piattaforma stradale di 8 metri e marciapiedi di larghezza netta di 1,50 metri, il nuovo cavalcavia si innesta sulla viabilità ...

...50 metri, il nuovo cavalcavia si innesta sulla viabilità realizzata in precedenza da RFI scavalcando la linea ferroviaria, e si collega con il passaggio a livello di via Stabiana,......e Potenza, avremo zero benefici, perché, ad esempio, solo pochissime persone spenderanno 20 ... con disabili e bici a bordo, sulla tratta AV Atena Lucana - Romagnano -. Il tutto dopo ...Un nuovo cavalcavia è stato aperto al traffico questa mattina nel Comune di Pompei. Presenti al taglio del nastro il Sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, ed i responsabili territoriali di Rete Ferrovi ...La delibera del Consiglio comunale di Atena Lucana sulla localizzazione della fermata intermedia sulla tratta ferroviaria Alta Velocità Battipaglia-Praia, come definita nel cronoprogramma ufficiale di ...